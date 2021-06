Vanaf nu kan je ook trouwen in de tuin van het stadhuis

Burgemeester Liesbeth Van der Auwera: “We merken dat veel huwelijksparen, ondanks de versoepelingen rond corona, zich toch nog niet helemaal veilig voelen als ze met meerdere mensen in de trouwzaal aanwezig moeten zijn. We staan het vanaf nu dan ook toe dat het huwelijk in de tuin van het stadhuis voltrokken wordt.”