Wout van Aert over “drie stressvolle dagen” met operatie en Tour-twijfels: “Het wordt een race tegen de klok”

Nog vier keer slapen en dan gaat in Brest de Ronde van Frankrijk van start. Met Wout van Aert in de Belgische driekleur. En de alleskunner van Jumbo-Visma is er klaar voor. Dat vertelt Van Aert in een video van zijn Nederlandse ploeg, die voor eindwinst gaat met Primoz Roglic.

Uiteraard ging het eerst over de operatie die de Kempenaar onverwacht moest ondergaan.

“De afgelopen weken zijn niet zo vlot verlopen”, klinkt het. “Ik had na de Amstel Gold Race (die hij won, nvdr.) wat rust genomen en was net weer aan het trainen toen we naar Girona gingen om er stevig in te vliegen. Na een paar dagen kreeg ik veel last van buikpijn en ik dacht eerst dat ik iets verkeerd gegeten had. Diezelfde avond nog naar de spoed geweest, omdat ik echt wel veel pijn had. De dag erna was het iets beter, maar bij een nieuwe controle bleek het om mijn appendix of blindedarm te gaan. Toen ben ik zo snel mogelijk naar België getrokken, waar uit scans bleek dat die ontstoken was. Ik ben meteen onder narcose gegaan om de appendix eruit te halen.”

© BELGA

Van Aert spreekt van drie stressvolle dagen. “We zijn ook nog met de auto van Spanje naar huis gereden omdat dit de snelste optie was. Dat was niet zo leuk. Ik had veel pijn vooraf en heb dan nog een weekje platgelegen. Ik had net een rustperiode gepakt om daarna weer op te bouwen, maar het was niet de bedoeling om nog eens bijna twee weken te verliezen. In het begin was ik wel bezorgd dat het niet meer goed zou komen en als je ligt, zie je de klok alleen maar tikken. Pas wanneer je opnieuw traint, heb je het weer in de hand en op dat punt zijn we nu wel. Je moet ook een beetje geluk hebben met zo’n gevaarlijk iets. We hebben snel en goed gehandeld, denk ik. Ik ben ook meteen met antibiotica gestart. Dat remde de ontsteking wat af.”

“Race tegen de klok”

En nu is het dus alle ogen gericht op de Tour. “Ik probeer het nu een beetje te vergelijken met een winterstop”, aldus de Belgische kampioen, die vorig jaar twee ritten won in Frankrijk. “Normaal rust je na het voorjaar een weekje om dan weer op te bouwen. Nu was ik na de Amstel nog maar net terug aan het fietsen en dan twee weken niks. Dan spreek je over drie à vier weken inactiviteit. Dat doe je normaal in de winter en heb je maanden om op te bouwen, dus ik moet van verder terugkomen nu. Het gaat dus een race tegen de klok worden.”

© Raymond Kerckhoffs

Maar Van Aert wil er opnieuw staan in de grootste wielerwedstrijd van het jaar. “De eerste dagen in de Tour gaan het verschil maken”, klinkt het. “Bij een normale voorbereiding, met de Dauphiné ook, dan start je daar om te winnen. Nu zal ik me meer moeten baseren op het gevoel. Ik ben nog altijd even gemotiveerd, maar het is gemakkelijker om vertrouwen op te doen in de koers dan tijdens trainingen. Het zou nu eigenlijk logisch zijn dat de start van de Tour net iets te vroeg komt. Dat zullen we heel snel weten, maar ik ga wel goed genoeg zijn om de ploeg te kunnen helpen en te groeien in de wedstrijd. Er is nog niks verloren en er zijn nog hele mooie doelen.”

Zoals de Olympische Spelen. “Net als in de Tour wil ik daar top zijn, dat was het hoofddoel en dat is nog steeds zo. Misschien zal de Tourstart iets moeizamer gaan, maar ik heb mijn focus en ik ga alles doen wat in mijn macht ligt”, aldus Van Aert.