Halen/Diest

Een 21-jarige man uit Halen is maandagvoormiddag zijn rijbewijs kwijtgespeeld na een ongeval in Diest. Op het kruispunt van de Citadellaan en de Delphine Alenuslaan botste hij met zijn auto tegen een bus van de Lijn. De 41-jarige buschauffeur uit Ham raakte niet gewond. In de bus zaten geen passagiers. De man uit Halen raakte lichtgewond. Uit een alcoholtest bleek dat hij teveel had gedronken. mm