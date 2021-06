Dopingschorsing van tennisster Dayana Yastremska opgeheven: “Ik ben blij en opgelucht”

De tennisster testte eind november 2021 bij een onaangekondigde dopingcontrole positief op mesterolone, een anabole steroïde. Ze ontkende verboden middelen te hebben genomen en verklaarde dat ze de lage dosis mestrolone die werd gevonden vermoedelijk per ongeluk heeft binnengekregen. De internationale tennisbond ITF legde Yastremska daarvoor een tijdelijke schorsing op.

De Oekraïense ging in beroep tegen de beslissing, maar het Internationaal Sporttribunaal verwierp dat beroep. Daardoor kwam de tennisster dit jaar nog niet in actie, maar daar kan nu dus wel snel verandering in komen. “Ik ben blij en opgelucht dat mijn naam gezuiverd is. Een onafhankelijk tribunaal heeft aangenomen dat mijn positieve test veroorzaakt werd door contaminatie, dat ik dus zonder fout of nalatigheid gehandeld heb en dat er dus geen straf nodig is. Daarom ben ik in staat op met onmiddellijke ingang opnieuw te tennissen”, aldus Yastremska.

“De laatste zes maanden waren zwaar en het was moeilijk omgaan met al die negatieve commentaren. Ik wil mijn familie, mijn advocaten en mijn team bedanken voor hun steun. Ik kijk er nu naar uit om terug over te gaan tot mijn passie, tennis. Dat werd te lang van mij weggenomen, ik kan niet wachten om terug op de tour te verschijnen.”

Yastremska won in het verleden drie WTA-titels. In 2018 was ze de beste in Hongkong, in 2019 in Hua Hin en Straatsburg.