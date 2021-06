Bab Buelens en Vincent Banic in het grootste geheim getrouwd

Acteurskoppel Bab Buelens (27) en Vincent Banic (33) zijn in het huwelijksbootje gestapt. Dat maken de twee bekend via Instagram.

“Voor altijd - forever - zauvijek - per sempre”, schrijven Buelens en Banic beide bij een foto op Instagram waarop ze elkaar kussen. Zij in een lang wit kleed, hij in een bruin kostuum. Wanneer de twee elkaar precies het ja-woord gaven is niet gekend.

Ze deelden wel enkele zwart-wit beelden van hun ja-woord in het gemeentehuis, een kus en de dansvloer. Meer informatie geven ze niet over de plek en de genodigden. Maar wie Antwerpen een beetje kent, kan het Felix Pakhuis herkennen op de foto’s. Buelens en Banic kennen elkaar al lang, maar de vonk sloeg pas over in 2019 op de set van Familie. Toen speelden ze ook een koppel. Begin februari 2021 lieten ze op Instagram weten dat ze verloofd waren.

(sgg)