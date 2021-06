Wielericoon Sean Kelly pareert kritiek van Patrick Lefevere op sprinter Sam Bennett: “Hij doet dit uit wraak”

Patrick Lefevere is, op z’n zachtst uitgedrukt, niet goed gezind op Sam Bennett. Deceuninck - Quick-Step moest in laatste instantie Mark Cavendish optrommelen om de winnaar van de groene trui van vorig jaar te vervangen in de Tourselectie. Maar Iers wielericoon Sean Kelly pikt de kritiek van Lefevere niet.

“Ik heb alle betrokken partijen gevraagd een dossier samen te stellen en dan zien we wel wat we ermee doen”, zei een gefrustreerde Lefevere maandag. “Sam zal zelf wel zijn versie van de feiten hebben (hij liet zondag weten dat hij niet topfit zou geraken voor de Tour, nvdr.), maar ik denk gewoon dat hij de stress niet aankan. Vorig jaar won hij een paar ritten en pakte hij de groene trui. Dit jaar was de hele ploeg rondom hem gemaakt. Ja, dit komt hard binnen.”

“Bel hem eens, hé, want ik krijg hem niet te pakken. Hij zegt tegen iedereen iets anders. Ik had dit totaal niet verwacht van hem, al vond ik het al niet correct dat hij al in februari voor een andere ploeg heeft getekend (Bora-hansgrohe, nvdr.)”, klonk het nog.

© BELGA

“Patrick is teleurgesteld”

Tot groot ongenoegen van Sean Kelly. Zelf vier keer winnaar van de groene trui, naast onder anderen de eindzege in de Vuelta en Milaan-San Remo.

“Er doen geruchten de ronde dat Sam niet naar de Tour wilde gaan, door de druk en zo. Maar ik ga met die suggestie helemaal niet akkoord”, aldus de Ier bij Cyclingnews. “Na zijn prestaties in de Tour bewees hij dit jaar dat hij kan winnen tegen de snelste renners ter wereld. Op een goeie dag kan hij iedereen verslaan. Als renner wil je naar de Tour gaan en ritten winnen. Sam wilde dus gaan, maar aan blessures zijn altijd risico’s verbonden.”

© BELGA

“De situatie met Patrick...”, ging Kelly verder. “Wel, we hebben gehoord over de onderhandelingen over Sams contract en Lefevere heeft zelf al gezegd dat Sam volgend jaar niet bij Deceuninck - Quick-Step zal rijden. Patrick is daar duidelijk teleurgesteld over en ik denk dat hij Sam hiermee een beetje wil terugpakken. Het is niets nieuw wanneer managers een toprenner verliezen aan een andere ploeg. Die uitlatingen zijn dan ook gemaakt uit wraak. Ik heb het al vaak gezien, dat renners zonder uitleg uit de ploeg worden gelaten als ze niet blijven. Ik zeg niet dat Sam daardoor niet naar de Tour gaat, wel dat de uitspraken (van Lefevere, nvdr.) daarom gedaan werden. Patrick is teleurgesteld, want hij wil het sterkste team en ik weet waar hij vandaan komt. Hij dropt die dingen nu om Sam een beetje terug te pakken. Ik denk dat we Bennett later nog wel aan de bak zullen zien.”

Kelly gaf ook nog mee dat hij zeker weet dat de “mentale kracht” van de Ierse sprinter groter is dan een paar jaar geleden. “Zijn blessure kwam gewoon op een héél slecht moment.”