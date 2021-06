Hasselt roept jongeren op om zich aan te melden voor vaccin Johnson and Johnson. — © TV Limburg

Hasselt

Het vaccinatiecentrum van Hasselt roept jongeren op om zich aan te melden voor het Johnson & Johnson-vaccin. Wie jonger is dan 41 jaar moet zich vrijwillig aanbieden voor het vaccin en dat kan via de reservelijst QVAX. Wie zich nu aanmeldt, wordt zeer snel geprikt, klinkt het. Vandaag worden er zo’n 2.500 Johnson&Johnson-vaccins geplaatst. De meeste mensen die komen opdagen, zijn enkele dagen geleden opgeroepen via de reservelijst.