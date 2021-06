Natuurhulpcentrum vangt in beslag genomen steenarenden en stinkdieren op

Oudsbergen

Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen heeft 14 exotische dieren opgevangen na een inbeslagname bij een dierenhandelaar in Duffel. Zo werden onder anderen zes wasberen, twee steenarenden en twee Falklandcaracara’s in beslag genomen. De dierenhandelaar werd eerder meermaals op de vingers getikt en beschikt nog steeds niet over de juiste vergunningen. De dienst Dierenwelzijn beslist nog of de dieren al dan niet worden toegewezen aan het Natuurhulpcentrum.