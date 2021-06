Tijdens de coronapandemie hebben heel wat Limburgers de weg gevonden naar yoga. Mensen zijn op zoek naar rust en willen één zijn met de natuur. Daarom zijn ook de buitenlessen erg in trek. Zo ook in Beringen op de Blueberry Fields, waar yogalerares Ancy Vanschooren opmerkt dat de hobby populairder is geworden tijdens de pandemie.