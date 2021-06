Roberto Martinez reageert geprikkeld op kritiek: “We hebben alles gewonnen, we zullen dus wel iets goed doen”

Na de 9 op 9 in de groepsfase moest bondscoach Roberto Martinez enkele kritische vragen beantwoorden over het spelniveau van zijn ploeg. De Spanjaard reageerde lichtjes geprikkeld. “We pakten negen op negen. We zullen dus wel iets goed doen.”

Na een lange reis uit Sint-Petersburg kwamen de Rode Duivels dinsdagnamiddag in het basiskamp in Tubeke toe. Enkele uren later zat bondscoach Roberto Martinez klaar om vragen van de pers te beantwoorden. Na de 9 op 9 (zeven doelpunten gemaakt, één tegen gekregen) had hij zich aan een makkelijke vragenronde verwacht. Maar al van bij de eerste vraag werd de bondscoach kritisch aangepakt.

“Bent u het ermee eens dat België op dit moment niet zijn beste voetbal serveert?”

Martinez reageerde merkbaar verrast. Eerst antwoordde hij diplomatisch dat hij “ieders mening respecteert”. Maar daarna schemerde er toch iets van irritatie door. “We zijn het enige land dat zowel op het WK in 2018 als op het EK 2021 negen op negen pakte in de groepsfase. In de EK-kwalificatie pakten we 30 op 30. We zullen dus wel iets goed doen.”

Het is een scherp kantje van Roberto Martinez dat we niet vaak te zien krijgen. De bondscoach legde vervolgens uit waarom hij het Belgische glas meer dan halfvol ziet. “Het enige negatieve is de blessure van Timothy Castagne. Voor de rest keerden we zonder schade uit Rusland terug. Kleine kwaaltjes zijn er altijd, maar we hebben geen nieuwe geblesseerden. Thorgan Hazard (die de wedstrijd tegen Finland met een knieblessure, nvdr.) stelt het goed. Ik verwacht dat hij woensdag weer op het trainingsveld zal staan.”

© BELGA

Ook over grote broer Eden is Roberto Martinez optimistisch. “Aan één zaak moeten we nooit twijfelen en dat is zijn talent. Het komt erop neer hem in vorm te krijgen. Fysiek hebben we hem de voorbije weken goed opgebouwd. Ik ben ervan overtuigd dat hij nog mooie dingen zal laten zien.”

Tegen wie, dat weten we nog niet. België heeft nu een lange voorbereiding op zijn 1/8ste finale-wedstrijd. Pas woensdag is de tegenstander bekend.

“Woensdagavond start meteen onze voorbereiding op de 1/8ste finales”, zegt Martinez. “Het kan een voordeel zijn dat we één of twee dagen extra rust zullen hebben dan onze tegenstander. Het veld in Sevilla is een zorg, maar ik heb het nog niet met mijn eigen ogen gezien. Ik hoorde wel dat het in de tweede wedstrijd al beter lag dan in de eerste. Hopelijk zal het tijdens de derde wedstrijd (morgenavond Spanje-Slovakije, nvdr.) nog beter zijn.”

Geen familiedag

Roberto Martinez bevestigde dinsdag ook dat er geen familiedag komt voor de Rode Duivels. “We zouden die graag organiseren want we hebben er goeie ervaringen mee van vorige keer”, zegt Roberto Martinez. “We hebben geïnformeerd bij de UEFA maar helaas laten de coronarichtlijnen dat niet toe. Misschien kan het als volgende week de richtlijnen versoepelen.”