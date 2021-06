Hasselt

Iedereen kent het belang van een goede vakman, maar die vakmannen zijn steeds moeilijker te vinden. En dat begint al op school. Het aantal leerlingen in het bouwonderwijs bereikte vorig schooljaar een historisch dieptepunt, met in Limburg minder dan 1.200 leerlingen in de derde graad. Enkele leerkrachten van het Instituut Mariaburcht in Hasselt hebben een ludieke manier gevonden om de nood aan geschoolde vakmensen nog eens in de verf te zetten.