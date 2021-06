Wolf bijt op klaarlichte dag schapen dood onder oog van herder

Houthalen-Helchteren

Een wolf heeft op klaarlichte dag twee schapen doodgebeten in Helchteren. En dat op minder dan 100 meter afstand van de herder, die tussen zijn kudde stond. De feiten speelden zich af op het militair domein. Dat is het leefgebied van de wolven. Het gaat dan ook niet om problematisch gedrag. De herdersfamilie Schouteden heeft leren leven met de wolven, maar is dit keer toch geschrokken. De wolvenroedel blijft uitbreiden en vroeg of laat moet het aantal wolven beperkt worden, waarschuwt Johan Schouteden. Het nemen van beschermende maatregelen, zoals het plaatsen van een omheining en het inschakelen van beschermingshonden, kostte hem al 30.000 euro. Hij zag er nog geen euro van terug, terwijl dat wel beloofd was.