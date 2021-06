Vandenbroucke: “Tweede prik AstaZeneca vervroegen door opnieuw te laten inschrijven op QVax”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bevestigt dinsdag dat de inkorting van de wachttijd voor een tweede prik met AstraZeneca mogelijk wordt, als we voldoende vaccins krijgen eind juni. “De meest eenvoudige oplossing is misschien dat we deze mensen zeggen dat ze zich opnieuw kunnen inschrijven via QVax”, zei Vandenbroucke daarover in de Kamercommissie Gezondheid.

Wie voor 13 mei werd uitgenodigd voor een vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin, moet twaalf weken wachten op de tweede inenting. De overheid wil die tweede prik vervroegen tot acht weken, maar daarvoor zijn extra doses nodig. Gudrun Briat van de taskforce vaccinatie wees er dinsdagochtend al op dat de snellere toediening zal afhangen van de levering van 700.000 vaccins op 29 juni.

Maar een en ander stelt ook een praktisch probleem, zegt minister Vandenbroucke. Want dat betekent dat we mensen zullen moet “herboeken”. “Misschien is de meest eenvoudige oplossing dat we deze mensen zeggen: ‘U kunt zichzelf opnieuw inschrijven, als u op een ander moment wil gevaccineerd worden dan gepland, via Qvax”, zei de minister daarover in de Kamercommissie.

De belangrijkste vraag blijft volgens de minister echter die van voldoende vaccins. “We zijn enigszins optimistisch omdat we tegen het einde van de maand meer geleverd zouden krijgen van AstraZeneca dan we tot voor kort verhoopt hadden, maar ik spreek toch met twee woorden. Als dat echt bevestigd wordt en we slagen erin om de operatie herplanning, via Qvax bijvoorbeeld, goed te organiseren, dan denk ik dat inderdaad een hoop mensen de mogelijkheid zullen krijgen om in plaats van na twaalf weken, sneller die tweede prik van AstraZeneca te krijgen. Ik denk dat dit veel onvrede en een beetje frustratie zal wegnemen” aldus nog minister Vandenbroucke.