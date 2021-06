Drievoudig olympisch kampioen Sun Yang mist Spelen door dopingschorsing (die wel gehalveerd werd)

In februari 2018 legde het TAS Sun nog een schorsing van acht jaar op, omdat hij bij een antidopingcontrole afgenomen bloed- en urinestalen met een hamer vernietigde. Volgens Sun “omdat de controleurs zich niet behoorlijk konden identificeren”.

De Chinees tekende beroep aan bij een Zwitserse rechtbank en die vernietigde de uitspraak, omdat een van de rechters van het TAS mogelijk partijdig was. Een nieuw panel, gevormd door de Zwitser Hans Nater, de Fransman Jan Paulsson en onze landgenoot Bernard Hanotiau, oordeelde nu dat de “roekeloze actie” van Sun een schorsing van vier jaar verdient. Die periode werd verlengd met drie maanden, de lengte van de schorsing die hij in 2014 uitzat voor een eerste inbreuk op de antidopingregels. De schorsing gaat met terugwerkende kracht in op 28 februari.

De 29-jarige Sun veroverde op de Spelen van 2012 in Londen goud op de 400 en 1.500 meter vrije slag en zilver op de 200 meter. Met het Chinese team haalde hij ook nog brons op de 4x200. In 2016 kroonde hij zich in Rio de Janeiro tot olympisch kampioen op de 200 meter en vicekampioen op de 400 meter. Hij heeft ook nog elf wereldtitels op zijn palmares en is wereldrecordhouder op de 1.500 meter.