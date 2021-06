Thierry Neuville over de Safari Rally: “Dit wordt een avontuur”

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20) nemen vanaf donderdag deel aan de Safari Rally in Kenia, die voor het eerst sinds 2002 zijn opwachting maakt in het wereldkampioenschap. In tegenstelling tot vroeger zijn de wagens niet aangepast aan een bijzonder veeleisend en verraderlijk parcours.

Thierry Neuville stond na een lange werkdag dinsdagavond de pers te woord. “Tijdens de verkenningen werden we nogal door elkaar geschud. Komt daarbij dat de lokale bevolking bijzonder traag rijdt en de dieren van overal komen. Het was constant uitkijken”, zei Neuville.

In tegenstelling tot de edities in de jaren ‘80 en ‘90 zijn de rallywagens die donderdag in de shakedown van start gaan niet uitgerust met een extra stootbumper die de wagens bij een contact met een dier moeten beschermen en is er ook niet de gekende snorkel aan de zijkant wanneer een grote plas water doorwaad moet worden. “Echte grote waterplassen of rivieren die we moeten doorwaden zijn er ook niet. Er wordt ook niet meteen regen voorspeld. Toch had ik graag gezien dat de wagens verstevigd werden, maar de FIA wou zijn reglementen voor deze wedstrijd niet aanpassen. Vooral de wilde dieren baren we zorgen. Tijdens de verkenningen hebben we er heel veel gezien. Op dat moment kan je nog anticiperen, tijdens een wedstrijd is dat een pak moeilijker. De helikopter die vroeger de wagens vergezelde en de rijders erop attent maakte dat er wilde dieren in de buurt waren, is er ook niet meer. We zijn dus een beetje op onszelf aangewezen. De organisatie doet er alles aan om een veilig verloop te garanderen. Ik maak me geen zorgen dat ik straks een brommer, auto of bus op het parcours ga ontmoeten, maar dieren zijn onberekenbaar. Je moet aanvaarden dat je soms wat tijd zal verliezen.”

© ISOPIX

De Safari anno 2021 is qua parcours grotendeels vergelijkbaar met de oude Safari. “Behalve dat de ritten korter zijn, lijken ze op wat de rijders vroeger te verwerken kregen. Het grote verschil is dat de wagens van nu veel sterker zijn in vergelijking met vroeger en veel meer kunnen incasseren. De moeilijkheid van deze rally wordt dan ook de balans te vinden tussen enerzijds niet te langzaam gaan om het materiaal te sparen en anderzijds niet te snel te gaan en te veel van de wagen te eisen. Wanneer we snel kunnen gaan, wil ik dat wel doen, maar eigenlijk kan je er geen pijl op trekken. Het kan zijn dat je een hele rally tegen 96 procent rijdt en geen enkel probleem kent, terwijl het even goed kan zijn dat wanneer je op 80 procent van je vermogen aan het rijden bent, je van het ene probleem in het andere sukkelt. Misschien zal de rijder met het meeste geluk deze wedstrijd winnen.”

“Het wordt hoe dan ook een groot avontuur en een snelle wedstrijd. Er zijn enkele lange rechte stukken van om en bij de twee kilometer. Dat is geen autosnelweg, want de ene keer moeten we links rijden om een put te ontwijken en de andere keer weer rechts. Het slingert nogal, maar los daarvan halen we er snelheden van om en bij de 200 kilometer per uur.”