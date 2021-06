De troostplekjes worden regelmatig aangepast naar een nieuw thema-seizoen. Zo heeft het bestuur Ferm Brelaar-Heide weer zijn best weer gedaan om het troostplekje in de Vaalvijverstraat op z’n zomers in te kleden. Symbolischer dan op 21 juni kon men het niet doen. Nu vliegen er niet alleen vlinders rond maar ook op de palen heeft men mooie vlinders gemaakt.