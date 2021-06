Mourinho vertelt over vertrek van De Bruyne bij Chelsea: “Ik zag zijn potentieel, maar hij had geen geduld”

“Kevin moet begrijpen dat Chelsea Werder Bremen niet is. Hij heeft me dan ook nog niet overtuigd. Als er meer concurrentie is, moet je elke match en elke minuut vechten voor je plaats. Ik moet eerlijk zijn met mijn spelers en rekening houden met de breedte van mijn kern.”

Het is een beruchte quote van Mourinho uit 2013, toen De Bruyne na een eerste periode in de Bundesliga in de tribunes terechtkwam bij Chelsea. Zes maanden later werd de metronoom voor 22 miljoen euro verkocht aan Wolfsburg. Anderhalf jaar later legde Manchester City 76 miljoen euro op tafel voor de Limburger en de rest is intussen geschiedenis.

“Hij had geen geduld”

Tenzij Mourinho wordt gevraagd om zijn kant van het verhaal te doen, natuurlijk.

“Hij maakte zoveel indruk op mij dat ik beslissing nam dat ik niet wilde dat die jongen verhuurd zou worden”, aldus ‘The Special One’ bij talkSPORT. “Ik wilde dat hij bleef en hij startte ook in onze eerste match van het seizoen, tegen Hull City. De tweede partij was op Old Trafford (tegen Manchester United en het was eigenlijk de derde, nvdr.). Nadien kwam Kevin naar mij en zei hij: Ik wil elke minuut van elke wedstrijd spelen. Hij legde zichzelf enorm veel druk op.”

De Bruyne speelde 67 minuten tegen Hull City (en gaf een assist), dan zat hij op de bank tegen Aston Villa om vervolgens een uur te spelen tegen Man United. Maar na vijf minuten tegen Fulham was het einde verhaal voor de Rode Duivel onder Mourinho.

“Hij wilde vertrekken, hij wilde naar Duitsland”, aldus Mourinho. “Daar was hij voordien gelukkig, dus het was zijn beslissing om te vertrekken. Hij drukte door en het heeft gewerkt voor hem. Momenteel is hij een van de vijf beste voetballers ter wereld. Ik zag toen ook al die kwaliteiten. Destijds had hij echter nog niet de ervaring en maturiteit die hij nu heeft. Maar zijn voeten en visie zijn altijd aanwezig geweest. Hij wist gewoon erg goed wat hij wilde en hij was niet bereid om een seizoen bij Chelsea te zitten, een team met enorm veel goeie spelers toen. Dat geduld had Kevin niet. Het seizoen voordien had hij alles gespeeld in Duitsland. En trainers maken soms fouten, maar hier is daar geen sprake van. Ik zag zijn potentieel, hij wist gewoon perfect wat hij wilde.”