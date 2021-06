Zonhoven roept ook jongeren vanaf 16 op om zich te melden voor vaccinatie

De gemeente Zonhoven roept ook jongeren vanaf 16 jaar op, om zich aan te melden voor een vaccinatie. Ze verspreidt haar oproep deze week via de Zonhovense scholen, de sportclubs en de jeugdverenigingen.

“Als gemeente Zonhoven roepen we jongeren op om zich meteen op Qvax lijst zetten,” laat burgemeester Johny De Raeve (Open VLD) weten. “Alle jongeren die zich daar de voorbije dagen en weken registreerden, zijn inmiddels al gevaccineerd of opgeroepen voor één van de volgende dagen. Daardoor is de lijst intussen leeg.”

“Voor de jongeren vanaf 18 jaar zijn er de volgende dagen nog prikken beschikbaar van het Johnson & Johnson-vaccin. De uitnodiging voor dit vaccin gebeurt via de reservelijst Qvax. Iedereen die ouder is dan 18 jaar kan zich daar aanmelden. Zolang je uiteraard nog geen eerste prik van een ander coronavaccin ontving. Maar ook jongeren vanaf 16 kunnen zich dus registreren via Qvax. De komende weken verwacht het vaccinatiecentrum immers ook overschotten van het Pfizer-vaccin. Dat vaccin mag al vanaf zestien jaar worden toegediend.”

TR