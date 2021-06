Andy Murray keert voor het eerst sinds 2017 terug naar Wimbledon: “Hopelijk niet mijn laatste keer”

“Het is niet zo dat ik mij druk maak dat dit mijn laatste Wimbledon zou zijn”, keek de 34-jarige Schot vooruit. “Maar ik denk er wel aan. Ik zou het niet graag hebben. Ik wil blijven spelen. Ik heb zoveel blessures en zoveel tegenslagen gehad. Je weet nooit wat er komt. Ik benader daarom elk toernooi en elke wedstrijd alsof het mijn laatste is. Ik beschouw niets als vanzelfsprekend en probeer er altijd het maximale uit te halen.”

“Ik wil goed voorbereid zijn”, ging Murray verder. “Woensdagavond ga ik in mijn bubbel en begin ik al te trainen op Wimbledon. Mijn trainingspartners zijn Marin Cilic en later in de week Roger Federer. Ik wil spelen tegen topspelers op gras om me zo goed mogelijk te kunnen klaarstomen.”

Murray, die sinds zijn kwartfinaleplaats in 2017 twee heupoperaties onderging, won vorige week op knappe wijze op het toernooi van Queen’s van de Fransman Benoit Paire. Hij verloor vervolgens van de Italiaan Matteo Berrettini in de tweede ronde.