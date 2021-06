Oostenrijk rekent op Baumgartner tegen Italië

De 21-jarige aanvallende middenvelder van Hoffenheim moest maandag in de poulematch tegen Oekraïne (1-0 zege) na ruim een halfuur vervangen worden na een botsing. Tien minuten voordien had Baumgartner het enige doelpunt van de wedstrijd gemaakt.

Dinsdag klaagde Baumgartner nog over hoofdpijn. “Maar we zijn vol vertrouwen dat hij er zaterdag in Londen bij zal zijn”, verklaarde de sportief directeur van de Oostenrijkse voetbalbond, Peter Schöttel, in de uitvalsbasis in Seefeld.

Martin Hinteregger sukkelt met de adductoren. Maar ook de verdediger zal normaal gezien speelklaar geraken voor de confrontatie met Italië.