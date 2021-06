Leeuwendrieling geboren in Antwerpse Zoo

In Zoo Antwerpen zijn vorige week drie leeuwenwelpjes geboren. Het was al sinds 2012 geleden dat er in de Zoo een leeuwenwelpje geboren werd.

De jonge leeuwin Tasa schonk vorige week na een vlotte bevalling het leven aan drie gezonde welpen. De vader is de leeuw Nestor, die in 2012 geboren werd in de Zoo. Sindsdien waren er in Antwerpen geen leeuwen meer geboren.

‘We hadden een vermoeden dat leeuwin Tasa drachtig was, er waren immers meerdere paringen met Nestor gezien’, zegt verzorger Daan. ‘De draagtijd voor een leeuwin bedraagt 100 à 112 dagen. Om het zekere voor het onzekere te nemen, werd ze twee weken geleden van de rest van de groep gescheiden. Ook in de natuur zonderen ze zich af om in alle rust te kunnen bevallen. Die mogelijkheid wilden wij hen hier ook bieden.’

(mg)