Recensie ‘Glad ijs’ op Streamz: Heerlijke stoet mafketels

Als er ooit prijzen worden uitgereikt aan de reeksen die het meest voeten in de aarde hebben gehad, verdient Glad ijs op z’n minst een nominatie. De serie werd immers al in 2018 aangekondigd. In de drie jaar tussen de opnames en de release werd de titel zelfs nog eens veranderd. We zijn blij u te kunnen melden dat het resultaat niet teleurstelt. Met sappige dialogen en een rist heerlijke vertolkingen is dit een van de meest verfrissende Vlaamse reeksen sinds lang.