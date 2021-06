Hip op citytrip: met deze Instagram-tips kopieer je de streetwear van de grote modesteden

Op citytrip naar Parijs of Londen en je weet niet wat in te pakken? Want je wilt er niet als een toerist bijlopen. Spiek dan even bij de street style van plaatselijke bloggers en fashionista's, die maar wat graag hun combinaties showen of delen op Instagram. Deze accounts helpen je alvast op weg.

Parijs

De lichtstad, maar evenzeer een internationale modestad en dat zowel op als naast de catwalk. En daar is het Instagramaccount Parisiens in Paris het mooiste bewijs van. Wie er precies achter zit, is niet duidelijk, maar dat ze begrepen hebben wat streetwear is, staat buiten kijf.

Anne-Laura Mais

Deze Française woonde aanvankelijk in Bordeaux, waar ze haar modeblog Adenorah startte. Ondertussen woont de fashionista in Parijs en is ze voornamelijk bekend voor haar eclectische en ongedwongen stijl.

Londen

Monikh

Nog zo’n modestad die daarenboven ook bekendstaat om haar diversiteit en multiculturalisme. En dat weerspiegelt zich ook op sociale media. Monikh schrijft niet alleen over modieuze outfits, ze draagt er ook telkens een en is daarbij dol op exotische patronen en kleurcombinaties. Een dromerige jurk in combinatie met een perfect zittende blazer? Volgens Monikh horen ze samen als yin en yang.

Leo Mandella

Maar beter bekend als Gullyguyleo. Deze jongeman uit Warwickshire schuwt geen enkele kleur en dat deelt hij graag met zijn 718.000 volgers. Van een sobere Gucci handtas tot een regenboogkleurig shirt: deze jonge knaap heeft de streetwear helemaal onder de knie.

Milaan

Giorgia Tordini

Stijlvol, sensueel en toch pittig: dan moeten we in Italië zijn. Of op bezoek bij Giorgia Tordini, de ene helft van het creatieve team achter het label Attico. Niet alleen is Tordini bekend van haar aanwezigheid naast de catwalk, ook is ze een graag geziene gast op internationale feestjes en events.

Nicoletta Reggio

Deze Italiaanse combineert het beste van twee werelden: mode én mooie reizen. Deze ene keer is ze van kop tot teen in Dior gehuld in het zonnige Athene, de andere keer kiest ze voor een comfortabel broekpak op de sofa.

New York

Imani Randolph

En zoals ze zelf zegt “niet Rudolph”. Dit stijlvolle model flaneert niet alleen tijdens modeshows. Ze gebruikt de straten van New York als haar catwalk en daar kunnen zowel haar volgers als toevallige passanten van genieten.

Mecca James-Williams

Deze it-girl houdt van mode en staat er elke dag mee op om er uren later opnieuw mee te gaan slapen. Daarnaast houdt ze zich bezig met andere mooie dingen zoals het stylen van woonkamers.