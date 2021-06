Stem voor de Wanatoe Publieksprijs

Want naast de Wanatoeprijs die door de jury wordt bepaald, is er ook een Wanatoe Publieksprijs. Via de poll onderaan op deze pagina kan u tot vrijdag 16 uur stemmen op uw favoriete kandidaat. Let wel: u mag maar één keer stemmen. Wie zich niet aan die regel houdt kan ervoor zorgen dat een kandidaat wordt gediskwalificeerd.

De winnaars worden vrijdag bekendgemaakt in C-mine Genk. Daar kan u het hele weekend EXIT/2021 bezoeken, de expo waarin de kunstenaars in spe hun afstudeerprojecten tonen. De masters vrije kunsten doen dat niet in Genk, maar in MAD-Gallery in Hasselt, de expositieruimte van School of Arts PXL-MAD. Inschrijven is nodig voor een bezoek. Dat kan via www.c-mine.be/evenement/exit2021 en pxl-mad.be/nieuws/exit-2021.

De tien laureaten van 2021 in alfabetische volgorde zijn:

Andris Barabas (Muziek)

Net zoals Picasso het schilderij ‘Las Meninas’ van Velázquez herinterpreteerde deed PXL Musicstudent Andris Barabas (21) dat met het album ‘Grace’ van Jeff Buckley. Die plaat verruimde de blik van de voormalige EDM-producer. Hij laat ons de klassieker horen door zijn oren.

LEES OOK: Andris Barabas deconstrueerde klassieker van Jeff Buckley: “Grace door mijn oren”

© luc daelemans

Lisa Berden (Juweelontwerp)

Lisa Berden -studeerde eerst interieur/vormgeving in Gent. Daarna kwam ze naar PXL-MAD School of Arts om juwelen te leren maken. In haar eindproject komen beide wegen op magische wijze samen: ze maakt sieraden voor in je huis, of andere grote ruimtes.

LEES OOK: Lisa Berden vindt schitterende connectie tussen interieur en juweel: “Sieraden voor in je huis”

© luc daelemans

Pauline Borremans (Architectuur)

Duurzaam, innovatief en het verzekert en passant onze drinkwatervoorraad: het ontwerp van architecte Pauline Borremans uit Beringen heeft het allemaal. Met haar grondige onderzoek wil ze natuurgebied Wijers dé bron voor water maken voor het steeds droger wordende Vlaanderen.

LEES OOK: “De Wijers omvormen tot de waterbatterij van Vlaanderen”

© luc daelemans

Berre Brans (Productdesign)

Gooide een kritische blik op het negentiende-eeuwse oriëntalisme, gaf daar uiting aan met een verstelbare kruk en een tapijt.

LEES OOK: Oost en west komen samen in het design van Berre Brans

© luc daelemans

Ewout De Vos (Gamedesign)

Ewout De Vos beseft dat onze connectie met natuur niet meer is wat ze zou moeten zijn. Daar wil hij iets aan doen met zijn game What About Hedgehogs? Daarin ontdek je de wereld via de ogen van een egel en leer je - zonder dat je het doorhebt - al spelend meer bij over de natuur.

LEES OOK: Spel van Ewout De Vos maakt ons slimmer zonder dat we het beseffen: “De wereld door de ogen van een egel”

© luc daelemans

Lauren Fripont (Animatie)

Brengt met een animatiefilm van vijf minuten een boodschap over genderidentiteit, wil de bespreekbaarheid van dat onderwerp vergroten.

LEES OOK: Lauren Fripont wil genderidentiteit bij groter publiek bespreekbaar maken: “Er is nog een hele weg af te leggen”

© luc daelemans

Ming-Miao Ko (Vrije Kunsten, keramiek)

Genderfluïditeit, ons lichaam: geen alledaagse onderwerpen, maar in het werk van Ming-Miao Ko krijgt het iets speels. De masterstudente keramiek verwerkt die gewichtige thema’s in ragfijn porselein, inclusief vleug humor.

LEES OOK: “Ook mijn eigen lichaamsdelen giet ik in porselein”

© luc daelemans

Senja Vasunta Pentillä (Fotografie)

Voor Senja Vasunta Pentillä vertaalt zich het begrip ‘thuis’ niet in een connectie met een plaats, maar met een gevoel. Een emotie die zij vooral voelt in de natuur. Ze zocht haar Finse roots op om dat gevoel te vatten en te visualiseren in analoge foto’s die ze toont in zelfgemaakte boeken.

LEES OOK: Senja Vasunta Pentillä komt thuis in zelfportretten in woeste natuur

© luc daelemans

Luc van Geffen (fotografie)

Deed onderzoek naar het thuisgevoel en doorprikt daarin het geromantiseerde beeld dat wordt opgehangen door IKEA-reclame, Hollywoodfilms, ... Visualiseerde zijn bevindingen in een fotografische reportage.

LEES OOK: “Ik sta liever zelf achter de camera”

© luc daelemans

Aline Verstraten (Vrije Kunsten, schilderkunst)

Man ontvouwt parasol op zijn terras: de intieme schilderijtjes van Aline Verstraten (24) portretteren alledaagse Vlaamse tafereeltjes. Toch schuilt er iets bevreemdend in het werk van de Kinrooise masterstudente schilderkunst van de PXL Mad.

LEES OOK: “Fijn dat het alledaagse zo kan blijven boeien”

© luc daelemans

U kan hier via onze poll stemmen. Dat kan tot en met 16 uur, vrijdag 25 juni. Let wel: u mag maar één keer stemmen.