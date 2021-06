Mariaburcht vraagt meer aandacht voor beroepsrichtingen: buitenlanders even duur als Belgen . — © TV Limburg

De middelbare school Mariaburcht in Hasselt kaart op een ludieke manier nog maar eens een maatschappelijk probleem aan. Leerlingen kiezen steeds minder voor een beroepsrichting. En dat wilden enkele leerkrachten van de richting schilderwerk en decoratie aan het Instituut Mariaburcht in Stevoort in de verf zetten.