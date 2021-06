Deken zegent nieuw schoolgebouw Picpussen

In september 2020 verhuisden ongeveer 300 leerlingen van de basisschool Picpussen naar een gloednieuw gebouw achter het oude kloostergebouw. De oude kloostergebouwen zouden omgevormd worden tot een woonzorgcentrum en serviceflats. Nu de coronamaatregelen het eindelijk toelaten, trok deken E.H. Eric Reynders naar de Watertorenstraat in Tongeren om het nieuwe schoolgebouw in te zegenen.

De klaslokalen zijn ingericht volgens de allernieuwste visies rond onderwijs. Multimedia ontbreekt zeker niet in een eigentijdse manier van lesgeven. Maar de lokalen zijn ook ingericht om op een flexibele manier les te geven. Kleuters die apart in groepen zitten, maar toch ook samen kunnen spelen en zo ook van elkaar kunnen leren. Voor de kleintjes is er bijvoorbeeld een groot speeleiland.

De klassen van het lager onderwijs zijn zo geconstrueerd dat interactie mogelijk is, ook per graad. De leerlingentafels bieden flexibiliteit voor individueel of hoekenwerk, maar kunnen ook samengevoegd worden tot één grote tafel in bloemvorm voor grotere klassikale activiteiten. Naast stoelen zijn er ook speciale zitkrukjes, want een ganse dag op een stoel zitten, is niet altijd aan te raden. Er zijn kleinere lokalen voorzien om leerlingen individueel of in groepjes bij te werken of specifieke opdrachten te laten uitvoeren. Alles is dus voorzien aan de noden van een moderne school.

Kruisjes

Na een lange periode van corona was het hoog tijd om de school te zegenen. Hoe kon dat beter met de zeker mooie kruisjes, die zelf ontworpen werden door de meisjes van het zesde leerjaar. Het zijn mooie zelfgebakken kruisbeelden, voorzien van een laag email. Sommige kruisjes hadden een hartje, wat ook verwijst naar het hart van de Picpussen. In het logo van deze school vind je nog de verwijzing naar het hart. Twee kinderen bewegen, groeien, met hoofd, hart en handen.

Na een gezamenlijke gebedsviering volgde er in elke klas een zegening van hun klaskruisje. De kleuters haalden daarbij voorwerpen aan die hen aan Jezus deden denken. Bij de oudsten werd dan weer nadruk gelegd op de diepere symboliek van een kruisteken. De verticale as van het kruis wijst op de verbinding van de mens met God, de horizontale as op de liefdevolle verbinding van mensen onder elkaar. Na de zegening en het gebed, werd in elke klas het kruisje omhoog gehangen. Ook de leerlingen kleurden op een creatieve manier hun persoonlijk kruisje om thuis op te hangen op hun slaapkamer.