Column Luc Hendriks: Beatles

Jaren geleden klonk uit de radio een geluid dat de wereld zou veranderen. Wat is dat lawaai toch, hoor ik de toenmalige buurvrouw van mijn ouders nog roepen. Yèyèyè, zijn die op hunne kop gevallen of wat is dat? Neen, madam, dat is een liedje van de Beatles She loves you. Het lied zou de wereld veroveren en de Beatles natuurlijk ook, tot zover de geschiedenis.

Als fan van de Fab Four zou ik jarenlang hun nummers zingen. Euh, sorry, proberen te zingen natuurlijk. We hadden thuis zelfs een ‘orkestje’, zoals dat toen heette. We speelden in de garage van onze pa. Gelukkig had hij in die tijd nog geen auto en was er plaats voor een drumstel en een paar boxen met gitaren. De hele straat in toenmalig Overpelt-centrum werd met de regelmaat van de klok onder een, zoals dat vandaag heet, wall off sound bedolven. Over de kwaliteit van die geluidsmuur zullen we het maar niet hebben, want de plaatselijke katten liepen met de vingers in de oren.

De muziekmicrobe is echter altijd in mijn lijf blijven zitten tot vandaag. De Beatles waren dan ook revolutionair en dat is nog een understatement. Honderden nummers werden wereldhits. Tot op een dag een nummer verscheen waarvan ik dacht: dat is nog niet van toepassing op mij. Later als we groot zijn, zullen we dat nog eens zingen. Als ik nu de tekst lees dan denk ik, ja het is snel gegaan. De eerste zin - When I get older losing my hair - is gelukkig nog niet van toepassing op mezelf. Mijn haardos is weliswaar overgeschakeld naar een zilvergrijs tintje, maar er is nog voldoende kwantiteit. De rest van het verhaaltje begint echter aardig te kloppen.

Je moet maar eens luisteren naar When I’m sixty-four. In de context van vandaag met al zijn digitale toestanden is de tekst natuurlijk niet meer zo actueel. Zo zit mijn vrouw geen trui te breien bij de stoof. Neen, ze bestelt hem gewoon op bol.com. Ikzelf doe geen elektriciteitswerken, daarvoor heb ik een schoonzoon. Wat ik wel doe, is de tuin onderhouden, iets wat ik vroeger haatte, en ook de kleinkinderen zitten regelmatig op de schoot. We gaan ook niet ieder jaar op vakantie in een cottage op een eiland, we zwerven wat rond in omliggende landen en postkaarten zijn vervangen door selfies ter plekke.

We zijn ondertussen echter op een leeftijd gekomen waarvan je vroeger als jonge snaak dacht dat het leven dan voorbij was. Ik kan je verzekeren, dat is absoluut niet zo. Ik speel nu nog altijd graag op mijn gitaarke en zing uit volle borst, de blik gericht naar mijn vrouw: Will you still need me, will you still feed me, when i’m 64. Vanaf woensdag dus. Schol.