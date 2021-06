Patrick stelt kunst rond talen tentoon in de Gasthuiskapel

Door de globalisering is de wereld voortdurend in verandering. Een gevolg hiervan is dat lokale talen in een razend tempo verdwijnen. De grote wereldtalen domineren waardoor diversiteit in al haar mogelijke uitingen uniformiseert. Wanneer er een taal verdwijnt, verdwijnen er ook sociale en culturele eigenheden, tradities, kennis en kunde. Deze veranderingen worden in de tentoonstelling aangekaart. Met poëtische metaforen wordt de tendens visueel gemaakt. De werken staan of liggen centraal in de ruimte van de Gasthuiskapel als op een markt. De beeldtaal is soms kritisch en confronterend, maar tracht ook om mooi en inventief te zijn.

‘De kleine moedertalen zijn moe’ van Patrick Keulemans loopt nog tot 27 juni 2021, elke zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur in het Huis voor Kunst – Gasthuiskapel Borgloon