Een beeld van de Sint-Hubertusviering in Wiemesmeer begin jaren 70. — © Collectie Provincie Limburg

Zutendaal

Al 75 jaar lang viert de lokale bevolking in Wiemesmeer Sint-Hubertus, de patroonheilige van de jacht, met een groot feest. Nog steeds gaat die plechtigheid door aan de Sint-Jozefkerk. Vroeger vonden ook enkele activiteiten plaats in café De Klok. Tegenwoordig is dat dorpsmonument omgetoverd tot een hotel.