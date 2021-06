Dreigende staking op luchthaven nu we op reis vertrekken

Bij Brussels Airport Company, de uitbater van de luchthaven van Zaventem, is er een stakingsdreiging. De vakbonden ACOD Telecom-Vliegwezen en ACV-Transcom protesteren tegen wat zij een verborgen herstructurering noemen. Er is een verzoeningsprocedure opgestart om het conflict nog te ontmijnen. Het begin van de zomervakantie komt in elk geval niet in het gedrang voor reizigers.