De wereldkampioen op de 800 meter mist olympisch ticket na dramatische race in Amerikaanse trials

De Amerikaan Donovan Brazier, regerend wereldkampioen en Amerikaans recordhouder op de 800 meter, ontbreekt deze zomer op de Olympische Spelen (23 juli-8 augustus). De 24-jarige atleet slaagde er heel verrassend niet in zich te plaatsen voor Tokio op de olympische trials in Eugene.

Met nog 200 meter te gaan in de finale stortte Brazier compleet in en hij kwam als laatste over de finish in 1’47”88. Clayton Murphy won de finale in 1’43”17. Isaiah Jewitt, tweede in 1’43”85, en Bryce Hoppel, derde in 1’44”14, vergezellen Murphy naar de Spelen in Tokio.

Brazier, die in 2019 in Doha de wereldtitel veroverde en met een tijd van 1’42”34 het Amerikaanse record bezit, was er op de vorige Spelen in Rio in 2016 ook al niet bij. Toen kwam hij bij de trials niet eens door de reeksen.

Dit jaar leek er geen vuiltje aan de lucht. Brazier plaatste zich eenvoudig voor de finale, waarin hij onbedreigd naar een plek bij de beste drie leek te lopen. Maar in de laatste 200 meter ging het mis, hij had geen antwoord op een versnelling van Murphy en zag vervolgens iedereen voorbijkomen. “Ik liep vreselijk stroef en deelde mijn race verkeerd in, maar ik kom terug, dat beloof ik”, zei hij na afloop. (belga)