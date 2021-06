Sneller tweede prik AstraZeneca? “We rekenen op 700.000 vaccins eind juni”

Het aantal bevestigde coronabesmettingen neemt verder af. Tussen 12 en 18 juni werden gemiddeld 450 coronagevallen per dag vastgesteld, wat 44 procent minder is dan een week eerder. Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen, terwijl de vaccinatiecampagne volle vaart blijft vooruitgaan. Volg hier de persconferentie van het Crisiscentrum.

Steven Van Gucht blijft positief over de cijfers. “De coronacijfers blijven aan een sneltempo dalen. Maar we moeten voorzichtig blijven. Er zijn landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Portugal die tonen dat de trend snel kan keren zolang niet iedereen volledig gevaccineerd is. We moeten dus blijven oppassen”.

Tussen 12 en 18 juni werden gemiddeld 450 coronagevallen per dag vastgesteld, wat een daling van 44 procent tegenover de voorgaande week. De besmettingscijfers halveren bijna wekelijks, om de 8 dagen om precies te zijn. Aan dit tempo zal tegen 28 juni de incidentie onder 50 gevallen per 100.000 inwoners zitten. België zal zo groen kunnen kleuren op de ECDC-kaart van Europa bij aanvang van de zomervakantie. De daling is het meest uitgesproken bij kinderen en tieners. Het grootste aantal nieuwe besmettingen komen voor bij de twintigers. Dat terwijl er momenteel nauwelijks gevallen worden gemeld bij de 90-plussers. In alle provincie ligt de incidentie lager dan 100 besmettingen per 100.000 inwoners. “Behalve in het Brussels Gewest waar we verhoudingsgewijs de meeste besmettingen vaststellen”, aldus Van Gucht.

Ziekenhuisopnames

Er werden in de week van 15 tot en met 21 juni gemiddeld nog 31,7 coronapatiënten per dag in het ziekenhuis opgenomen. Dat is 35 procent minder dan een week eerder. De ziekenhuisopnames halveren zo om de 11 dagen. Momenteel liggen nog 470 mensen met covid-19 in het ziekenhuis (-35%), van wie er 206 intensieve zorg nodig hebben (-25%).

Ook de overlijdens dalen verder. Tussen 12 en 18 juni werden gemiddeld 6,1 covid-overlijdens per dag geteld. Op weekbasis is dat een daling met 27 procent. Vorige week was er bovendien geen enkel overlijden in de woonzorgcentra, er stierven wel drie bewoners van een woonzorgcentrum in het ziekenhuis.

Sinds het begin van de pandemie zijn in België al 1,1 miljoen coronabesmettingen geteld.

Vaccinatie

Intussen hebben ook al 6.330.438 mensen minstens één dosis van een coronavaccin gekregen. Dat komt overeen met 54,9 procent van de totale bevolking. 3.523.315 mensen (30,6 procent) in ons land zijn al volledig gevaccineerd. Ondertussen staat België al een tijdje in de top vijf van Europese landen met de hoogste vaccinatiegraad. Ook 13.000 16- en 17-jarige risicopatiënten en stagiairs in de zorg kregen een eerste prik. Gudrun Briat van de taskforce vaccinatie reageert tevreden. “De campagne blijft goed vooruit gaan. Vorige week hebben we in 1 week tijd 1 miljoen vaccins gezet. Deze week zetten we de tien miljoenste prik. Dat zijn belangrijke stappen richting vrijheid. We vallen in herhaling, maar zeggen graag nog eens: hoed af voor iedereen die betrokken is bij de vaccinaties, en ook voor iedereen die zich laat vaccineren”.

Briat begrijpt dat iedereen wacht op zijn vaccinatie, maar wijst op de vertragingen in de leveringen. “Iedereen weet dat de leveringen niet zo vlot lopen als gewild.” Ook de verkorting van de termijn tussen twee prikken van AstraZeneca naar acht weken kan pas als er genoeg vaccins geleverd worden. Briat: “Op 29 juni verwachten we een levering van ongeveer 700.000 dosissen van deze vaccins. We hopen dat deze levering er op tijd is. In dat geval is de inkorting naar acht weken mogelijk voor iedereen die dat wenst.”

Ook de Johnson&Johnson vaccins arriveren maar met mondjesmaat. Terwijl zijn er 94.000 Vlamingen ingeschreven op de lijst om zich er vrijwillig mee te laten vaccineren. Ook hier hoopt de taskforce op spoedige leveringen.

Oproep voor vrijwilligers

Briat: “Velen zijn de dagen aan het aftellen naar de vakantie. Ook de medewerkers in de vaccinatiecentra zijn aan rust toe. Helpende handen zijn meer dan welkom. Daarom een warme oproep voor vrijwilligers. Aanmelden kan via deze websites voor Vlaanderen en Brussel.”

Over de noodzaak van een derde prik lopen er volop internationale studies. In eerste instantie gaat men na hoelang de huidige vaccinaties beschermen tegen het virus, en of bepaalde kwetsbare groepen nood hebben aan een zogenaamde booster. Briat: “Naast die internationale studies verwachten we in juli een advies van onze Hoge Gezondheidsraad over het nut van een derde vaccinatie voor mensen met een verlaagde immuniteit”. Dat zijn bijvoorbeeld mensen voor of na een orgaantransplantatie, of kankerpatiënten in behandeling. Ook wordt er in internationale studies gekeken naar een derde prik tegen nieuwe varianten of aangepaste vaccins effectiever zijn. Briat verwacht later op het jaar meer nieuws daarover.