Edward Theuns wel degelijk naar de Tour, Trek-Segafredo selecteert ook Jasper Stuyven

Goed nieuws voor Edward Theuns. Het nummer twee van het recente BK is wel degelijk door zijn werkgever Trek-Segafredo geselecteerd voor de komende Tour de France. Ook Jasper Stuyven is van de partij.

De dertigjarige Theuns deed afgelopen zondag in Waregem nog zijn beklag over het feit dat hij nog geen zekerheid had over een eventuele Tourdeelname en hoopte voluit dat hij alsnog geselecteerd zou worden. Blijkbaar heeft zijn tweede plaats, na Wout van Aert, zijn bazen alvast overtuigd. Voor de Gentenaar wordt het zijn vierde Tourdeelname.

Naast de twee Belgen kiest het Amerikaans-Italiaanse team vooral voor ervaring. Vincenzo Nibali en Bauke Mollema rijden na de Giro nu ook de Tour. Het team rekent verder op Julien Bernard, Kenny Elissonde, ex-wereldkampioen Mads Pedersen en Tom Skuijns. (gvdl)