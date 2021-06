Keeps Running sluit trainingen af met 10 km-loop

Leopoldsburg

Begin mei engageerde de plaatselijke sportdienst zich om verder mee te werken aan het project West-Limburg Keeps Running. Samen met nog enkele andere randgemeentes werd hiermee een vervolg gebreid aan het eerdere Starts 2 run met de bedoeling om sportievelingen verder te begeleiden met hun opgebouwde conditie. “Twee keer per week lopen we samen en daarnaast verwachten we dat de deelnemers nog een extra training inpassen. Deze week sluiten we af met het doel om hier in de Immertse bossen het parcours van 10 gezamenlijk te lopen. Daar stopt het nog niet mee, want wie wil kan nog inschrijven voor het staartstuk Start to Trail”, weten de gangmakers Luc Bouve en Lode Denyft. Staf Boons