Femma Rekem ontmoet leden voor een leuke avondwandeling

Omstreeks 19 uur vertrokken de leden aan OC Kleinveld in groepjes, geheel volgens de coronamaatregelen. Het was een prachtige dag. Er werd naar hartenlust gekeuveld en genoten van de avondzon. De wandeling verliep via de Groenstraat en natuurgebied de Oude Weerd terug Oud-Rekem in. Eindigen deden ze bij Brasserie Sint-Pieter waar er als afsluiter nog eentje gedronken werd op het terras.De leden van Femma Rekem hebben in totaal iets meer dan 8000 stappen gezet. Het was een geslaagde wandeling.Vanaf september zal Femma Rekem haar activiteiten hervatten in OC Kleinveld, beginnende met een nieuwe yogareeks.Voor meer info: www.facebook.com/femmarekem