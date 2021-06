VtbKultuur Maaseik gaat naar de lokale producent

Maandag 14 juni bezochten zo’n 25 leden van vtbKultuur Maaseik het bedrijf Softfruits van de familie Royakkers in Kinrooi. Het verhaal van Royakkers Planten & Fruit begon in 1986 toen Jan en zijn broer in Kinrooi zelf een serre bouwden om aardbeien te kweken. Enkele jaren later voegden ze frambozen en braambessen toe. Vandaag beschikt Royakkers over meer dan 29 hectare grond waarop jaarlijks meer dan 720 ton fruit wordt gekweekt. De verse aardbeien, frambozen, braambessen maar ook de fruitplanten worden geëxporteerd over zowat heel Europa. De goede en zeer interessante rondleiding in het bedrijf werd verzorgd door zoon Gijs, met veel aandacht naar de productie, de optimalisatie van de grondstoffen, aandacht voor de omgeving en leefmilieu, o.a. over het gebruik van water en de versheid van de producten. Later mochten de bezoekers genieten van een kop koffie/frisdrank en konden ze naar hartenlust proeven van de aarbeien, frambozen en braambessen. Men kan zeker stellen dat de meeste deelnemers fervente afnemers worden van de lokale verse producten, o.a. via de geïnstalleerde automaten.