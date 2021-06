Proclamatie van de kleuters en 6A in ’t Klavertje van Koersel

Dit jaar vond de proclamatie van ‘t Klavertje coronaproof plaats op de speelplaats. Op 21 juni was het al de beurt aan de kleuters van juf Christine en de leerlingen van 6A.

De kleuters straalden op het podium als echte sterren, zij toonden dat ze helemaal klaar zijn voor het eerste leerjaar. Ook voor de leerlingen van het zesde leerjaar is het stilaan tijd om afscheid te nemen van hun vertrouwde school. Ze gaan weldra naar het middelbaar. Maar zesdeklassers, vergeet nooit: een Klavertje ben je niet voor even, maar voor het leven. Het waren geslaagde proclamaties in ‘t Klavertje, momenten om te koesteren voor altijd.