Vijfdejaars P. Breughelschool Grote-Brogel zijn natuurontdekkers.

Door omstandigheden kon het ENB van Brueghelschool Grote-Brogel op 14 juni 2021 niet doorgaan. De kinderen konden dus niet op natuurontdekkingstocht met onder meer een wateronderzoek en een ‘bushcraft’. Omdat de 17 kinderen van het vijfde leerjaar van juf Elke toch gebrand waren op een natuuractiviteit, had de juf in de vallei van de Abeek een parcours uitgestippeld met 20 opdrachten rond fauna en flora.

De kinderen hadden een blad waarop ze de planten en dieren konden aangeven welke ze onderweg ontdekt hadden. Aan de hand van natuurkennis van de juf en door middel van de app Obsidentify van Natuurpunt konden de kinderen met moderne communicatiemiddelen de planten en dieren op hun hun fiche aankruisen. Een aangename start van de wandeling was de kennismaking met Galloways, de grote grazers als natuurbeheerders in gebied Ooievaarsnest.

Een versnapering werd genomen aan paneel Olieslagmolen in gebied Aen de Slagmolen in Ellikom. Om het gevoel op tast en vertrouwen in hun medeleerlingen aan te scherpen, legden ze geblinddoekt een parcours langs een touw af in het bos en tegen een helling. Ook mochten de leerlingen even ploeteren en plonsen in de Abeek. Water is en blijft een dankbaar oerelement om zich uit te leven. De lol kon niet op.

Gepicknickt werd er in de schaduw van bos. Een interessante opdracht was het waarnemen van de knaagsporen van de bever aan de omgevallen bomen waarmee een dam gebouwd is. Ook konden de kinderen weer genieten van water, waterplanten en -dieren waarnemen in de beek op de grens tussen Reppel en Grote-Brogel.

In de AABemden in Grote-Brogel was het landschapsteam bezig met machinaal hooilandbeheer, voor de kinderen een kennismaking met een andere vorm van natuurbeheer. De opdrachtfiche raakte ingevuld en de kinderen leerden heel wat bij over de fauna en flora van het natuurgebied, waardoor het een plezierige en verrijkende activiteit werd. Zo’n opdrachtfiche als rode draad gebruiken om de natuur en eigen omgeving te verkennen, bevat alle ingrediënten die een kind nodig heeft om te ontdekken: leren, bewegen, vertrouwen, inspanning, ontspanning, uitleven, plezier en teambuilding. Een Vrijwilliger van Natuurpunt was een extra hulp tijdens deze dag vol leuke opdrachten.