Nieuwerkerken wuift pastoor Ghislain uit

Voor Ghislain Agognon, wiens roots in Benin liggen, was Nieuwerkerken zijn allereerste parochie. Na negen jaar dienst stapte hij begin dit jaar over naar Zolder. Maar omdat de pastorij daar niet klaar was, bleef pastoor Ghislain tot voor kort in Nieuwerkerken wonen. Nu hij verhuisd is, wordt de pastorij opnieuw geschilderd. In juli neemt opvolger Benny Reynaerts daar zijn intrek. Die start op 3 juli aan zijn nieuwe opdracht.

Pastoor Ghislain heeft na de deur van de pastorij nu dus ook de kerkdeur achter zich dichtgetrokken. Dat gebeurde zondag, tijdens een afscheidsviering met een zestigtal oud-parochianen. Een dergelijke viering is weer mogelijk dankzij de coronaversoepelingen. De aanwezigen droegen uiteraard mondmaskers, alleen voor de foto met lachende gezichten gingen die snel even naar beneden.