Bewoners WZC Demerhof trekken eropuit met rolstoelfietsen

Bilzen Run en Bilzen Beweegt kiezen elk jaar een goed doel dat ze willen steunen. Eerder was dat al Kom op tegen Kanker of een Hart voor Limburg. Dit jaar viel de keuze op het WZC Demerhof in Bilzen. Via de Diepenbeekse zorginstelling Sint-Gerardus werden er rolstoelfietsen gehuurd, maar ook een golfkarretje van de stad Bilzen. Verschillende rolstoelafhankelijke bewoners gingen verspreid over drie dagen met monitoren op stap naar plaatsen waar ze anders niet komen. Ook konden ze genieten van een terrasje.

“Bewegen is heel belangrijk, ook voor bejaarden en minder mobiele mensen”, klinkt het bij François Nelissen en Peter Thijs van Bilzen Run/Bilzen Beweegt. “Ook zij moeten dat fijn gevoel van een frisse zomerbries door de haren kunnen ervaren. Onze missie is alvast geslaagd. De reacties van de bewoners waren positief en hartverwarmend.”