Wat u niet mocht zien van de UEFA: ‘Pitch invader’ wilde reclame maken voor virtueel geld

Heel even opschudding tijdens de tweede helft van Finland-België. Een vermoedelijk Russische dame slaagde erin het veld te betreden terwijl het spel volop aan de gang was. Het was haar bedoeling publiciteit te maken voor ‘cryptocoins’, virtueel geld. De ‘pitch invader’ werd snel afgevoerd.

Niet dat het de Duivels uit hun concentratie haalde. Integendeel, pas na het ‘incident’ slaagden de Belgen erin twee keer te scoren, onder anderen nadat Fins doelman Hradecky een bal in eigen doel devieerde. Was hij even het noorden kwijt na de ‘pitch invasion’?

Veelgehoorde kritiek gisteravond: daar waar de reanimatie van Christian Eriksen wel in beeld werd gebracht, viel er van de ‘pitch invasion’ weinig te zien. Dit laatste behoort tot de richtlijnen van de regisseur. Zodra iemand het veld betreedt, wordt er meteen een andere camerastandpunt ingenomen.

Waar vroeger al eens een naakte m/vr probeerde de aandacht te trekken, dan zijn het tegenwoordig meer en meer levende publiciteitsborden die proberen hun publicitair graantje mee te pikken. Dat was gisteren niet anders. De jongedame in kwestie droeg een diep uitgesneden t-shirt met daarop de tekst ‘WTF coin’ en daaronder een moeilijk leesbaar mailadres. Opvallend: de dame in kwestie droeg haar ‘oorspronkelijke kledij’ nog in de hand. Volgens de Britse pers - altijd sterk in dit soort werk - was het haar bedoeling publiciteit te voeren voor ’WTF Coin’, een virtuele munteenheid en één van de concurrenten van de meer gekende bitcoin.

