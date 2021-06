Messi is nu ook recordinternational van zijn land, Argentinië naar kwartfinale Copa America

Argentinië heeft zich maandagavond dankzij een 1-0 zege tegen Paraguay al verzekerd van de kwalificatie voor de kwartfinales van de Copa América, het Zuid-Amerikaanse landenkampioenschap. De Argentijnen staan, met nog één groepswedstrijd te gaan, met 7 punten uit drie duels op kop in groep A. Leo Messi mag zich voortaan recordinternational noemen.

Het werd voor Lionel Messi een speciale interland in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia. Messi speelde zijn 147ste interland en evenaarde daarmee het aantal caps van recordinternational Javier Mascherano, die vorig jaar stopte met voetballen. Mascherano en Messi waren tussen 2010 en 2018 ploegmakkers bij zowel Argentinië als FC Barcelona.

De Argentijnse sterspeler, die donderdag 34 wordt, zette in de 10de minuut de aanval op die leidde tot de enige goal. Alejandro Gómez rondde een voorzet van Angél Di Maria kundig af. Hoewel Paraguay meer balbezit had, lukte het de ploeg niet dat overwicht om te zetten in doelpunten.

Bij Argentinië speelde Sergio Agüero voor het eerst sinds november 2019 weer eens mee maar de aanvaller, die komend seizoen voor FC Barcelona voetbalt, kwam niet tot scoren. Hij trof in de achtste minuut de lat.

Ook Chili, dat in dezelfde groep zit als Argentinië, wist zich al te plaatsen voor de kwartfinales. Een 1-1 gelijkspel in Cuiaba tegen Uruguay volstond. Eduardo Vargas zette Chili op voorsprong, Luis Suárez maakte voor Uruguay de gelijkmaker. Voor Vargas was het al zijn veertiende goal in de geschiedenis van de Copa América. Chili raakte in aanloop naar het duel in opspraak. Een aantal spelers kreeg een boete omdat een kapper was toegelaten in de spelersbubbel. Dat was een overtreding van de coronaregels. Verschillende media spraken ook van vrouwen in het spelershotel. Er was veel ophef, maar op het veld was er niets van te merken.

Vier van de vijf teams in de groepsfase van de Copa América plaatsen zich voor de kwartfinales. (belga)