Ellemieke Vermolen na breuk met Sergio Herman: “Dit is niet het einde van het leven”

“Als je tegenslagen te verwerken krijgt, heb je twee keuzes: je kunt gaan liggen en niets meer doen, of je kunt opstaan en er wel wat mee doen. En doorgaan, dat werkt bij mij. Ik ben gewoon heel positief, altijd al geweest. Je leeft maar één keer, maak er dan ook het beste van”, zegt Vermolen aan het Nederlandse RTL Boulevard.

“Het einde van een relatie is niet het einde van het leven. We blijven altijd papa en mama, dat vind ik het belangrijkste. Als ouder moet je je trots opzij kunnen zetten, want je kinderen moeten er zo min mogelijk last van hebben”, zegt ze.

Begin dit jaar liet het stel weten dat ze na een relatie van twaalf jaar uit elkaar gingen. Sergio Herman vond intussen de liefde bij het West-Vlaamse model en onderneemster Chanel Joppart (30).

(bpr)