Mochten de nieuwe metingen naar PFOS in de bodem rond het bedrijf 3M in Zwijndrecht slechte resultaten opleveren, dan wil Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) het bedrijf laten opdraaien voor de saneringskosten. Ze trekt daarbij een parallel naar de sanering op kosten van Nyrstar in Noord-Limburg.