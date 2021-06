Eén op de twee meisjes of vrouwen maakt vaak een omweg in onze grote steden uit vrees voor seksuele intimidatie. Dat blijkt uit een rapport van Plan International. En het gaat dan heus niet over het mijden van steegjes in het holst van de nacht. “Het gebeurt altijd en overal.” Zo goed als élk meisje gaf aan al slachtoffer te zijn geweest.