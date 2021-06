De Nederlandse bondscoach Frank de Boer denkt dat Oranje klaar is voor de achtste finales op het EK, wie de tegenstander ook is. “We staan er goed op”, zei de oud-international, nadat ook de derde groepswedstrijd, tegen Noord-Macedonië, was gewonnen (3-0). “Per duel worden we beter. Er is progressie. Het gaat gewoon de goede kant op.”