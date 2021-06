Romelu Lukaku evenaart Jan Ceulemans met 96 caps voor de Rode Duivels (en zijn 100ste kan een heel mooie worden)

Romelu Lukaku verschijnt maandagavond in het Krestovskistadion van Sint-Petersburg aan de aftrap bij de Rode Duivels in het slotduel van de groepsfase tegen Finland en versiert zo zijn 96e cap bij de nationale ploeg, waarmee hij op gelijke hoogte komt van Jan Ceulemans, op een gedeelde zesde plaats.

In de ranglijst aller tijden moet Lukaku enkel nog recordinternational Jan Vertonghen (129), Axel Witsel (112), Toby Alderweireld (111), aanvoerder Eden Hazard (110) en Dries Mertens (100) voor zich dulden. Ceulemans scoorde in 96 interlands 23 keer, bij Lukaku staat de teller reeds op 62. Daarvan scoorde hij er twee van tegen Rusland (0-3), in de openingswedstrijd van de Belgen op dit toernooi. Tegen de Finnen, de op papier zwakste tegenstander in deze groep, krijgt hij de kans om dat aantal nog wat aan te dikken.

Lukaku kan dit toernooi op honderd caps afsluiten, maar dan moet de spits van Inter wel alle wedstrijden spelen en moeten de Duivels op 11 juli in Londen in de finale staan.