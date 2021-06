Regelgeving rond weggooien van bidons blijft ook in de Tour soepel

De regels over het weggooien van bidons en afval buiten de daarvoor bestemde zones, zullen ook tijdens de Tour de France, en daarna tot het einde van het seizoen soepel toegepast worden Dat bevestigde de Internationale Wielerunie maandag. De versoepelingen die in mei tijdens de Giro aangenomen werden, blijven van kracht. Na het seizoen volgt er een evaluatie met alle betrokken partijen.

In april weden draconische maatregelen ingevoerd. In de Ronde van Vlaanderen leidde dat ertoe dat Michael Schär uit koers werd gehaald omdat hij een drinkbus weggegooid had. Dat kon op weinig begrip rekenen. In de Tour zal een renner bij een eerste vergrijp met 100 tot 500 Zwitserse frank beboet worden en worden 5 tot 25 UCI-punten afgetrokken. Wordt nog een bidon onreglementair weggegooid, dan volgt een tijdstraf van 1 minuut. Pas een derde overtreding betekent diskwalificatie.

Renners zullen niet worden bestraft voor het geven van bidons aan toeschouwers op de beklimmingen in de laatste 50 kilometer van de etappes. Ze moeten er dan wel voor zorgen dat het gooien van een bidon naar het publiek geen gevaar oplevert voor toeschouwers of renners. Uitzonderingen op het verbod kunnen ook toegestaan worden tijdens lange vlakke etappes of bij extreme temperaturen.”