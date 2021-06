Herent opent nieuwe ‘Bart Swings’-sporthal

In de Vlaams-Brabantse gemeente Herent is maandag een nieuwe sporthal geopend. De sporthal is vernoemd naar schaatser Bart Swings, die geboren en getogen is in Herent.

De eerste plannen voor een nieuwe sporthal dateren van eind 2016. Al jaren kaarten de lokale sportclubs de nood aan voor meer indoor sportinfrastructuur. Bijna vijf jaar later is de nieuwe zaal volledig klaar. Op 5 juli wordt er voor het eerst in gesport.

Ook buiten de zaal komen er een aantal nieuwigheden. Er wordt nog gewerkt aan twee beachvolleybalterreinen, een buitenfitness, een skatepark en een geasfalteerde pumptrack, wat een soort van kruising tussen een BMX-baan en een skatepark is. De sporthal wordt ook de startplaats van een nieuwe mountainbike- en een aantal looproutes. Ondertussen is de gemeente ook bezig met voorbereidingen voor het bouwen van een zwembad.

© MDT

“We hebben nooit getwijfeld om de sporthal naar Bart Swings te vernoemen. In 2018, toen hij zijn zilveren medaille won op de Olympische Spelen in Pyeongchang, hebben we een grote viering gehouden”, vertelt Philippe Scheys (CD&V), schepen van Sport in Herent. “Toen hebben we hem gevraagd om de sporthal naar hem te vernoemen. We zijn erg blij dat hij toen toegezegd heeft. Als gemeente zijn we ook bijzonder trots om zo’n klepper tot onze inwoners te mogen rekenen.”

© MDT