Tennisser Stan Wawrinka opnieuw geopereerd aan linkervoet

Stan Wawrinka heeft voor de tweede keer dit jaar een operatie aan de linkervoet ondergaan. De Zwitserse tennisser verspreidde maandag een filmpje van op zijn bed in het ziekenhuis met de boodschap: “Zelfde plaats, andere dag, niet waar ik wilde zijn maar nog steeds een lach op mijn gezicht”.

Wawrinka, 36, zegde onlangs af voor Wimbledon nadat hij eerder ook al Roland Garros had gemist. Zijn laatste wedstrijd dateert van begin maart, toen hij in Qatar in de eerste ronde verloor van Lloyd Harris.

Op de ranking is de Zwitser, ex-nummer drie van de wereld, weggezakt naar plaats 30. De landgenoot van Roger Federer telt drie grandslamtitels op zijn erelijst: Australian Open 2014, Roland Garros 2015 en US Open 2016.